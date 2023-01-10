Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Ameliyat Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Amaliyat Mı, Ameliyat Mı? Ameliyat Doğru Yazılışı
Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:46 Son Güncelleme: 10.1.2023 14:46

Ameliyat Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Amaliyat Mı, Ameliyat Mı? Ameliyat Doğru Yazılışı

Ameliyat Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Amaliyat Mı, Ameliyat Mı? Ameliyat Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Ameliyat nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı ameliyat mı, amaliyat mı? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''ameliyat'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler ameliyat nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı ameliyat mı, amaliyat mı?

AMELİYAT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''ameliyat'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bacağımdaki kırık için ameliyat olmam gerekeceğini söylediler.

Ameliyat olan arkadaşıma geçmiş olsun ziyaretine gideceğiz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ameliyat Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Amaliyat Mı, Ameliyat Mı? Ameliyat Doğru Yazılışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA