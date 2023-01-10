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Giriş Tarihi: 10.1.2023 11:01 Son Güncelleme: 10.1.2023 11:01

Astsubay Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Assubay Mı, Astsubay Mı?

Astsubay Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Assubay Mı, Astsubay Mı?

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Astsubay nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı astsubay mı, assubay mı? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''astsubay '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler astsubay nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı astsubay mı, assubay mı?

ASTSUBAY NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''astsubay'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

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Astsubay Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Assubay Mı, Astsubay Mı?
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