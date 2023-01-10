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Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:22 Son Güncelleme: 10.1.2023 14:22

Bağırsak Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Doğru Yazılışı Barsak Mı, Bağırsak Mı? Bağırsak Doğru Yazılışı

Bağırsak Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Doğru Yazılışı Barsak Mı, Bağırsak Mı? Bağırsak Doğru Yazılışı

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Bağırsak nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, bağırsak nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ye göre barsak mı, bağırsak mı? İşte detaylar!

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bağırsak nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile bağırsak kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

BAĞIRSAK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''bağırsak'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

DOĞRU: Bağırsak

YANLIŞ: Barsak

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Bağırsak Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Doğru Yazılışı Barsak Mı, Bağırsak Mı? Bağırsak Doğru Yazılışı
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