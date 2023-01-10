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Giriş Tarihi: 10.1.2023 11:50 Son Güncelleme: 10.1.2023 11:50

Beğenmek Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Beyenmek Mi, Beğenmek Mi? Beğenmek Doğru Yazılışı

Beğenmek Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Beyenmek Mi, Beğenmek Mi? Beğenmek Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Beğenmek nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı beğenmek mi, beyenmek mi? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''beğenmek '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler beğenmek nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı beğenmek mi, beyenmek mi?

BEĞENMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''beğenmek '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

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Beğenmek Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Beyenmek Mi, Beğenmek Mi? Beğenmek Doğru Yazılışı
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