Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Faaliyet Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Faliyet Mi, Faaliyet Mi? Faaliyet Doğru Yazılışı
Giriş Tarihi: 10.1.2023 13:07 Son Güncelleme: 10.1.2023 13:07

Faaliyet Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Faliyet Mi, Faaliyet Mi? Faaliyet Doğru Yazılışı

Faaliyet Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Faliyet Mi, Faaliyet Mi? Faaliyet Doğru Yazılışı

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Faaliyet nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, faaliyet nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ye göre faliyet mi, faaliyet mi? İşte detaylar!

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Faaliyet nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile faaliyet kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

FAALİYET NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''faaliyet'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Okuldaki tüm faaliyetlere katıldığım için onur belgesi almaya hak kazandım.

Bu faaliyete hep birlikte katılmamız gerekiyor.

DOĞRU: Faaliyet

YANLIŞ: Faliyet

ARKADAŞINA GÖNDER
Faaliyet Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Faliyet Mi, Faaliyet Mi? Faaliyet Doğru Yazılışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA