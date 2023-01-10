Floresan Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Florasan Mı, Floresan Mı? Floresan Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Floresan nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile floresan kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

FLORESAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''floresan'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Floresan lambalarının nasıl ortaya çıktığını daha önce duydunuz mu?

Koridora yeni bir floresan lamba gerekiyor.

DOĞRU: Floresan

YANLIŞ: Florasan