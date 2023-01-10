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Giriş Tarihi: 10.1.2023 13:11 Son Güncelleme: 10.1.2023 13:11

Floresan Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Florasan Mı, Floresan Mı? Floresan Doğru Yazılışı

Floresan Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Florasan Mı, Floresan Mı? Floresan Doğru Yazılışı

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Floresan nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, floresan nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ye göre florasan mı, floresan mı? İşte detaylar!

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Floresan nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile floresan kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

FLORESAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''floresan'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Floresan lambalarının nasıl ortaya çıktığını daha önce duydunuz mu?

Koridora yeni bir floresan lamba gerekiyor.

DOĞRU: Floresan

YANLIŞ: Florasan

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Floresan Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Florasan Mı, Floresan Mı? Floresan Doğru Yazılışı
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