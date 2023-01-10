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Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:40 Son Güncelleme: 10.1.2023 14:40

Karakter Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Karekter Mi Karakter Mi? Karakter Doğru Yazılışı

Karakter Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Karekter Mi Karakter Mi? Karakter Doğru Yazılışı

İmla kuralları iletişim açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. TDK’nın rehber olduğu konularda vatandaşlar karakter nasıl yazılır, karekter nasıl yazılır gibi soruları sıklıkla araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hangi kelimenin nasıl yazıldığını bulabileceksiniz. İletişimin en önemli kurallarından biri de düzgün Türkçe kullanımıdır. İmla kuralları, -de (-da) ayrımı da bununla ilgilidir. Karakter mi karekter mi?

Gerek öğrenciler gerekse eğitimciler hem yazarlar hem de bu konuyla içli dışlı olan vatandaşlar yazı yazarken, iletişim kurarken imla kurallarını araştırıyor. Bu noktada inkılap nasıl yazılır, inkilap nasıl yazılır? sorularına cevap olarak hazırladığımız içeriğimizde örneklerle bu kelimenin doğru kullanımını niteledik.
Son dönemde WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi sosyal platformlarda özellikle gençlerin imla kurallarına uymadığı net olarak göze çarpıyor.

TDK'YA GÖRE KARAKTER Mİ KAREKTER Mİ?

DOĞRU KULLANIM: Bunu kendime anlatacak cesareti bulamadım ama galiba onun büyük bir karakter sorunu var.

YANLIŞ KULLANIM: Ne kadar karektersiz biriymiş, gerçekten daha yeni anlıyorum.

DOĞRU KULLANIM: Uzun süredir soracaktım: Bu karaktersizliği neden yaptın?

YANLIŞ KULLANIM: Güzel güzel yaşarken karekter sorunu nedeniyle her şey bitti.

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Karakter Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Karekter Mi Karakter Mi? Karakter Doğru Yazılışı
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