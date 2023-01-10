Karakter Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Karekter Mi Karakter Mi? Karakter Doğru Yazılışı

Gerek öğrenciler gerekse eğitimciler hem yazarlar hem de bu konuyla içli dışlı olan vatandaşlar yazı yazarken, iletişim kurarken imla kurallarını araştırıyor. Bu noktada inkılap nasıl yazılır, inkilap nasıl yazılır? sorularına cevap olarak hazırladığımız içeriğimizde örneklerle bu kelimenin doğru kullanımını niteledik.

Son dönemde WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi sosyal platformlarda özellikle gençlerin imla kurallarına uymadığı net olarak göze çarpıyor.

TDK'YA GÖRE KARAKTER Mİ KAREKTER Mİ?

DOĞRU KULLANIM: Bunu kendime anlatacak cesareti bulamadım ama galiba onun büyük bir karakter sorunu var.

YANLIŞ KULLANIM: Ne kadar karektersiz biriymiş, gerçekten daha yeni anlıyorum.

DOĞRU KULLANIM: Uzun süredir soracaktım: Bu karaktersizliği neden yaptın?

YANLIŞ KULLANIM: Güzel güzel yaşarken karekter sorunu nedeniyle her şey bitti.