Laubali Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Labali Mi Laubali Mi? Laubali Doğru Yazılışı

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının labali olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı laubali olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de laubali kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Hayatımda bu kadar laubali bir öğrenci görmedim, gerçekten çok terbiyesiz.

YANLIŞ ÖRNEK: Ağzını gere gere labali labai konuşma çok rahatsız oluyorum.

DOĞRU ÖRNEK: Hem bir şey beceremez hem de laubali laubali konuşur.

YANLIŞ ÖRNEK: Özlem Tekin'in bir şarkısı vardı ismi de labali olması lazım.