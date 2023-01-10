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Giriş Tarihi: 10.1.2023 10:39 Son Güncelleme: 10.1.2023 10:39

Mağdur Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Madur Mu Mağdur Mu, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Mağdur Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Madur Mu Mağdur Mu, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Mağdur nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, mağdur nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ye göre madur mu, mağdur mu? İşte detaylar!

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Mağdur nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile mağdur kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

MAĞDUR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''mağdur'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Mağdur kişi rolünü oynamaktan vazgeçmelisin.

Her seferinde neden ben mağdur oluyorum?

DOĞRU: Mağdur

YANLIŞ: Madur

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Mağdur Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Madur Mu Mağdur Mu, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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