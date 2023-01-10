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Giriş Tarihi: 10.1.2023 16:29 Son Güncelleme: 10.1.2023 16:29

Matbaa Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Doğru Yazılışı Matba Mı, Matbaa Mı? Matbaa Doğru Yazılışı

Matbaa Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Doğru Yazılışı Matba Mı, Matbaa Mı? Matbaa Doğru Yazılışı

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Matbaa nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, matbaa nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ye göre matba mı, matbaa mı? İşte detaylar!

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Matbaa nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile matbaa kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

MATBAA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''matbaa'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Düğün davetiyelerini çıkarabilmek için matbaa araştırıyorum.

Matbaaya giderek basılan kitabın son halini göreceğim.

DOĞRU: Matbaa

YANLIŞ: Matba

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Matbaa Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Doğru Yazılışı Matba Mı, Matbaa Mı? Matbaa Doğru Yazılışı
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