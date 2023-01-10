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Giriş Tarihi: 10.1.2023 10:30 Son Güncelleme: 10.1.2023 10:30

Minibüs Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Münübüs Mü Minibüs Mü, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Minibüs Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Münübüs Mü Minibüs Mü, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Minibüs nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, minibüs nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ye göre münübüs mü, minibüs mü? İşte detaylar!

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Minibüs nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile minibüs kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

MİNİBÜS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''minibüs'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Minibüs kalabalık olduğu için taksiye bindik.

Minibüs ile yolculuğa gitmek büyük eziyet oldu.

DOĞRU: Minibüs

YANLIŞ: Münübüs

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Minibüs Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Münübüs Mü Minibüs Mü, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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