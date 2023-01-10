Minibüs Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Münübüs Mü Minibüs Mü, Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Minibüs nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile minibüs kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

MİNİBÜS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''minibüs'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Minibüs kalabalık olduğu için taksiye bindik.

Minibüs ile yolculuğa gitmek büyük eziyet oldu.

DOĞRU: Minibüs

YANLIŞ: Münübüs