Nilüfer Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Nülüfer Mi Nilüfer Mi?

Hem öğrenciler hem eğitimciler hem yazarlar hem de bu konuyla içli dışlı olan vatandaşlar yazı yazarken, iletişim kurarken imla kurallarını araştırıyor. Bu noktada nilüfer nasıl yazılır nülüfer nasıl yazılır sorularına cevap olarak hazırladığımız içeriğimizde örneklerle bu kelimenin doğru kullanımını niteledik.

Son dönemde WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi sosyal platformlarda özellikle gençlerin imla kurallarına uymadığı net olarak göze çarpıyor.

Söz konusu kelimenin doğru yazımı "nilüfer"

TDK'YA GÖRE NİLÜFER Mİ NÜLÜFER Mİ?

DOĞRU KULLANIM: Müslüm Gürses'in seslendirdiği nilüfer şarkısının bende anlamı çok büyük.

YANLIŞ KULLANIM: Nülüfer çiçeği en çok nerede yetişir? Bu konu hakkında bilgin var mı?

DOĞRU KULLANIM: En çok sevdiğim çiçekler arasında gül, papatya ve nilüfer var.

YANLIŞ KULLANIM: Bursa'nın Nülüfer ilçesi birçok ilden daha güzel.