Seyahat Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Seyehat Mı, Seyahat Mı?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre seyahat nasıl yazılır, seyehat mı seyahat mı? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Seyahat nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "seyahat" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Sağlıklı bir seyahat için olmazsa olmaz güzel bir kitap.

YANLIŞ KULLANIM: Bundan önceki yurt dışı seyehatlerimde aradığımı bulamadım.

DOĞRU KULLANIM: Daha önce anlaştığım seyahat firması beni kandırmış.

YANLIŞ KULLANIM: Olmazsa olmazlarım arasında Şubat ayında güzel bir kış seyehati...