Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Sezaryen Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Sezaryan Mı Sezaryen Mi? Sezaryen Doğru Yazılışı
Giriş Tarihi: 10.1.2023 16:01 Son Güncelleme: 10.1.2023 16:01

Sezaryen Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Sezaryan Mı Sezaryen Mi? Sezaryen Doğru Yazılışı

Sezaryen Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Sezaryan Mı Sezaryen Mi? Sezaryen Doğru Yazılışı

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada sezaryen nasıl yazılır? TDK'ya göre sezaryan mı sezeryan mı sorusu sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının sezaryan olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı sezaryen olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de sezaryen kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Son dönemde sezaryen en çok tercih edilen doğum yöntemleri arasında yer alıyor.

YANLIŞ ÖRNEK: Normal doğumun daha sağlıklı olduğunu biliyorum fakat sezeryan mantıklı geliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sezaryen Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Sezaryan Mı Sezaryen Mi? Sezaryen Doğru Yazılışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA