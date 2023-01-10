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Giriş Tarihi: 10.1.2023 15:51 Son Güncelleme: 10.1.2023 15:51

Stadyum Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Statyum Mu, Stadyum Mu? Doğru Yazılışı

Stadyum Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Statyum Mu, Stadyum Mu? Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Stadyum nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı stadyum mu, statyum mu? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''stadyum '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler stadyum nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı stadyum mu, statyum mu?

STADYUM NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''stadyum '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Stadyumda maç izlemenin keyfi çok başkadır.

En sevdiğim stadyumda çıkacağım maç öncesi çok heyecanlıyım

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Stadyum Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Statyum Mu, Stadyum Mu? Doğru Yazılışı
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