Stadyum Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Statyum Mu, Stadyum Mu? Doğru Yazılışı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''stadyum '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler stadyum nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı stadyum mu, statyum mu?

STADYUM NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''stadyum '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Stadyumda maç izlemenin keyfi çok başkadır.

En sevdiğim stadyumda çıkacağım maç öncesi çok heyecanlıyım