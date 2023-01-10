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Haberler Kültür Sanat Haberleri Üniforma Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Ünüforma Mı Üniforma Mı? Üniforma Doğru Yazılışı
Giriş Tarihi: 10.1.2023 13:42 Son Güncelleme: 10.1.2023 13:42

Üniforma Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Ünüforma Mı Üniforma Mı? Üniforma Doğru Yazılışı

Üniforma Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Ünüforma Mı Üniforma Mı? Üniforma Doğru Yazılışı

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada üniforma nasıl yazılır? TDK'ya göre adam ünüforma mı üniforma mı sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte doğru yazımı...

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının ünüforma olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı üniforma olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de üniforma kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Bir bahriyeli üniformam vardı çocukken, o günleri hiç unutmuyorum.

YANLIŞ ÖRNEK: Şu gömleği artık üzerinden çıkar ünüforma gibi hep üstünde.

DOĞRU ÖRNEK: Polis üniforması kutsal bir üniformadır.

YANLIŞ ÖRNEK: Ünüformanı bırak hemen çık git artık yeter!

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Üniforma Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Ünüforma Mı Üniforma Mı? Üniforma Doğru Yazılışı
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