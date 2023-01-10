Üniforma Nasıl Yazılır? TDK Yazımı Ünüforma Mı Üniforma Mı? Üniforma Doğru Yazılışı

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının ünüforma olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı üniforma olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de üniforma kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Bir bahriyeli üniformam vardı çocukken, o günleri hiç unutmuyorum.

YANLIŞ ÖRNEK: Şu gömleği artık üzerinden çıkar ünüforma gibi hep üstünde.

DOĞRU ÖRNEK: Polis üniforması kutsal bir üniformadır.

YANLIŞ ÖRNEK: Ünüformanı bırak hemen çık git artık yeter!