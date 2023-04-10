Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Acente Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Acenta Mı, Acente Mi?
Giriş Tarihi: 10.4.2023 15:10 Son Güncelleme: 10.4.2023 15:10

Acente Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Acenta Mı, Acente Mi?

Acente Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Acenta Mı, Acente Mi?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Acente nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı acente mi, acenta mı? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''acente'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler acente nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı acente mi, acenta mı?

ACENTE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''acente'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Acente Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Acenta Mı, Acente Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA