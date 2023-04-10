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Giriş Tarihi: 10.4.2023 11:01 Son Güncelleme: 10.4.2023 11:01

Faaliyet Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Faliyet Mi Faaliyet Mi?

Faaliyet Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Faliyet Mi Faaliyet Mi?

İmla kuralları dil bilgisi açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu noktada TDK'ya göre faaliyet nasıl yazılır? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Hem iş hayatınızda hem sınav hazırlıkları aşamasında dil bilgisi ve kelimelerin doğru kullanımı çok önemlidir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kelimenin doğru faliyet mi faaliyet mi? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre faaliyet nasıl yazılır, faliyet mi yoksa faaliyet mi? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Faaliyet nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "faaliyet" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Terör örgütü faaliyetlerine karşı her zaman mücadelemiz sürecek.

YANLIŞ KULLANIM: 2019-2010 faliyet raporu yayınlandı.

DOĞRU KULLANIM: Çocuklarım için faaliyet arıyorum, futbol ve basketbol da olabilir.

YANLIŞ KULLANIM: Faliyet yapalım istiyor ama ben çok yoruluyorum.

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Faaliyet Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Faliyet Mi Faaliyet Mi?
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