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Giriş Tarihi: 10.9.2023 09:53

Gmail Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Cmail Mi, Gmail Mi?

Gmail Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Cmail Mi, Gmail Mi?

Yazım hataları kişiden kişiye yanlış iletilerek büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bitişik kelimeler bu konuda akla gelen ilk örneklerdir. Bunun yanı sıra birçok kelime de yanlış yazılabilmektedir. Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinden her gün yazım yanlışları konusunda binlerce sorgulama yapılıyor. ‘’ gmail nasıl yazılır’’ sorusunun yanıtı da onlardan bir tanesi. Peki, TDK’ye göre gmail nasıl yazılır? gmail mı, cmail mi?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu birleşik kelimenin doğru yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşüyor. Hal böyle olunca da günümüzün en önemli problemlerinden birisi olan yazım hataları ortaya çıkıyor. TDK'ye göre '' gmail nasıl yazılır'' sorusunun cevabı da yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Peki, gmail nasıl yazılır? İşte ayrıntılar…

GMAİL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ''gmail'' olarak yazılır. Günümüzde bu kelime sıklıkla yanlış yazılabilmektedir

ÖRNEKLER

Toplantıda aldığın raporları gmail adresime gönderebilirsin. DOĞRU

Cmail yerine Whatsapp'tan göndermeyi tercih ederim. YANLIŞ

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Gmail Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Cmail Mi, Gmail Mi?
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