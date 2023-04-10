Perakende Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Parakende Mi Perakende Mi?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre perakende nasıl yazılır, parakende mi perakende mi? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Perakende nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "perakende" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Perakende satın almak çok mantıklı ve oldukça ucuz.

YANLIŞ KULLANIM: Aracısız bir şekilde parakende satın almak çok olağan.