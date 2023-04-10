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Giriş Tarihi: 10.4.2023 11:56 Son Güncelleme: 10.4.2023 11:56

Stetoskop Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Steteskop Mu Stetoskop Mu?

Stetoskop Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Steteskop Mu Stetoskop Mu?

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Stetoskop nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, TDK’ye göre bu kelimenin doğru yazımı stetoskop mu, steteskop mu? İşte tüm ayrıntılar!

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''stetoskop'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler stetoskop nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı stetoskop mu, steteskop mu?

STETOSKOP NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''stetoskop'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

STETOSKOP DOĞRU YAZILIŞI

Kullandıkları stetoskop hiç temiz değildi.

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Stetoskop Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Steteskop Mu Stetoskop Mu?
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