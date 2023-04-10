Stetoskop Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Steteskop Mu Stetoskop Mu?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''stetoskop'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler stetoskop nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı stetoskop mu, steteskop mu?

STETOSKOP NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''stetoskop'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

STETOSKOP DOĞRU YAZILIŞI

Kullandıkları stetoskop hiç temiz değildi.