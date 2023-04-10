Süveter Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Süveter Mi, Sueter Mi?

Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar bölümünde yer alan ''süveter nasıl yazılır'' sorusunun cevabı merak edilmektedir. Tereddüte düşen ve süveter mi, sueter mi diye düşünen kişiler cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımını buradan öğrenebilirler. Bunun yanı sıra daha birçok kelimenin doğru yazılışını sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

SÜVETER NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''süveter'' olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ''sueter'' olarak hatalı yazılır. Yalıtım anlamına gelmektedir.

ÖRNEKLER

Okula farklı renkte süveter giyerek gelmek yasaktır.

En sevdiğim süveterim maalesef yırtılmış.

Süveterim kirlendiği için başka bir kıyafet giymek zorunda kaldım.