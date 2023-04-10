Teşvik Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Teşfik Mi Teşvik Mi?

Türkçe yazarken imla kuralları olmazsa olmazlar arasındadır. Dilimizi doğru kullanmak iletişimin genel kuralları arasında ilk sırada yer alır. Günümüzde dijital mecra üzerinde WhatsApp, Instagram gibi uygulamalarda özellikle gençler imla kurallarına uymadan yazışmaktalar bu durum da eğitim açısından olumsuz sonuçları doğurabilir. Peki teşvik nasıl yazılır? Teşfik nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin doğru kullanış biçimi "teşvik" şeklindedir. Bazı yerlerde, bazı konuşmalarda teşvik olarak da kullanılsa da bu biçim doğru değildir. Aşağıda hazırladığımız örneklerle eğlenmek kelimesinin doğru kullanış biçimini ve yanlış kullanış biçimini cümleler içerisinde kullandık.

DOĞRU KULLANIM: Müsteşar, ekonomide teşvik paketini açıkladı.

YANLIŞ KULLANIM: Bana göre şike ile teşfik primi arasında herhangi bir fark yok.

DOĞRU KULLANIM: Anne ve babalar çocuklarına kızmak yerine onları başarıya teşvik etmeliler.

YANLIŞ KULLANIM: Arkadaş ortamı çok önemli, iyiye doğruya yönelik değil kötüye teşfik eden arkadaşlardan çocuklarınızı uzak tutun.