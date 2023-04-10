Yayımlamak Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Yayınlamak Mı, Yayımlamak  Mı?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''yayımlamak '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler yayımlamak nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı yayımlamak mı, yayınlamak mı?

YAYIMLAMAK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''yayımlamak '' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖSYM resmi internet sitesinden o duyuruyu yayımladı