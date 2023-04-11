Azerbaycan Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Azerbeycan Mı Azerbaycan Mı?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının Azerbeycan olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı Azerbaycan olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre de Azerbaycan kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Kardeş ülke Azerbaycan mutlaka gidilip görülmesi gereken bir ülke.

YANLIŞ ÖRNEK: Benim dedem Azerbeycan'da doğmuş daha sonra Kars'a yerleşmişler.

DOĞRU ÖRNEK: Yeraltı zenginlikleri yönünden Azerbaycan çok talihli.

YANLIŞ ÖRNEK: Azerbeycan'dan misafirlerimiz gelecek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.