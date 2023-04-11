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Giriş Tarihi: 11.4.2023 08:41 Son Güncelleme: 11.4.2023 08:41

Kapüşon Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Kapşon Mu, Kapüşon Mu?

Kapüşon Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Kapşon Mu, Kapüşon Mu?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde bu konuyla ilgili her gün binlerce kelimenin sorgulatılması yapılmaktadır. Yazım kurallarına uymak ve yazım yanlışına düşmek istemeyen kişilerden bazıları ‘’kapüşon nasıl yazılır’’ sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, TDK’ye göre kapüşon mu, kapşon mu olarak yazılır? İşte kapüşon doğru yazılışı!

Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar bölümünde yer alan ''kapüşon nasıl yazılır'' sorusunun cevabı merak edilmektedir. Tereddüte düşen ve kapüşon mu, kapşon mu diye düşünen kişiler cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımını buradan öğrenebilirler. Bunun yanı sıra daha birçok kelimenin doğru yazılışını sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

KAPÜŞON NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''kapüşon'' olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ''kapşon'' olarak hatalı yazılır.

ÖRNEKLER

Sarı renkli kapüşon giymekten hiç vazgeçmiyor.

Kışın kapüşon giymek en sevdiğim şeylerden birisidir.

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Kapüşon Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Kapşon Mu, Kapüşon Mu?
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