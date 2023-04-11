Kurdele Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Kurdale Mi, Kurdele Mi?

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Kurdele nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile kurdele kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

KURDELE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''kurdele'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Davetiyelerin üzerine kırmızı kurdele yapıştıracağız.

Doğum günü partisi için kurdele lazım.

DOĞRU: Kurdele

YANLIŞ: Kurdale