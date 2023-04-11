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Giriş Tarihi: 11.4.2023 08:49 Son Güncelleme: 11.4.2023 08:49

Kurdele Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Kurdale Mi, Kurdele Mi?

Kurdele Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Kurdale Mi, Kurdele Mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Kurdele nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, kurdele nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ye göre kurdale mi, kurdele mi? İşte detaylar!

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Kurdele nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile kurdele kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

KURDELE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''kurdele'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Davetiyelerin üzerine kırmızı kurdele yapıştıracağız.

Doğum günü partisi için kurdele lazım.

DOĞRU: Kurdele

YANLIŞ: Kurdale

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Kurdele Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Kurdale Mi, Kurdele Mi?
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