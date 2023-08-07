İstanbul’un en köklü festivali başlıyor... 34’üncü Şile Bezi Festivali yine çok renkli

"TARİHİ VE KÜLTÜRÜ DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Bu festivalin sadece Şile Bezi'nin değerini ve kültürel mirasını anlatmakla kalmayacağını aynı zamanda Şile'nin doğal güzelliklerini, tarihini ve kültürünü de dünyaya tanıtmak için önemli bir platform olduğunu vurgulayan Başkan Ocaklı, "Katılımcıların hem eğleneceği hem de öğreneceği bu etkinliklerle Şile'nin zenginliğini göstermek ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Tüm katılımcıları ve ziyaretçileri festivalimizde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Şile Bezi'nin değerini ve güzelliklerini bir araya getiren bu özel etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyor ve festivalin başarılı geçmesini diliyorum" dedi.