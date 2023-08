İstanbul’un en köklü festivali başlıyor... 34’üncü Şile Bezi Festivali yine çok renkli

İsmini 150 yıldır dokunan, işlenen, yörenin ekonomisini sağlayan, İstanbul'un coğrafi işaretli ilk ürünü olan Şile Bezi'nden alan, Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde 7 gün boyunca birbirinden farklı panel, söyleşi, konser ve etkinlikler düzenlenecek. "Şile Bezi"nin değerini ve kültürünü koruma misyonuyla gerçekleştirilen, farklı ülkelere, kültürlere el sanatı değerlerini tanıtmayı ve korumayı amaçlayan festival, her yıl olduğu gibi yine birbirinden ünlü sanatçıları da ağırlamaya hazırlanıyor. Çok sayıda panel, söyleşi, atölye ve gösterilerin gerçekleşeceği festival boyunca; Emre Altuğ, Madrigal, Can Gox Adamlar, Murat Dalkılıç, Oğuzhan Koç, Ebru Yaşar sahne alırken her gün DJ performansları Şileliler'i ve Şile'ye gelen turistleri coşturacak.