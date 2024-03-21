“Kampüste Yaşam” fotoğraf yarışması

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci olacak isim bir otelde iki kişilik bir gece konaklama kazanacak. Yarışma ikincisi, YDÜ Spor Kulesi'nden iki aylık üyelik, üçüncü ise YDÜ Hastanesi'nde Standart Panel Check-up hakkı kazanacak. Ayrıca dereceye girerek "Başarı Ödülü" sahibi olacak isimlere başarı belgesi de verilecek. Jürinin değerlendirmesi ile sergilenmeye hak kazanan eserler de Nisan ayı içerisinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenecek sergi ile sanatseverlerle buluşacak.

YDÜ ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliğinde düzenlenen "Kampüste Yaşam" temalı fotoğraf yarışmasına her katılımcı 5 eserle başvurabilecek. Katılımcılar, başvuru formu ile birlikte 35×50 santimetre boyutlarında, 300 dpi çözünürlükte olması gereken eserlerini 29 Mart 2024 tarihine kadar ydu.yarisma@neu.edu.tr adresine göndererek yarışmaya başvuruda bulunabilecek.