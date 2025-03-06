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Giriş Tarihi: 6.3.2025 14:15 Son Güncelleme: 6.3.2025 14:15

Tahterevalli Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Tahterevalli Mi, Tahtarevalli Mi?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde bu konuyla ilgili her gün binlerce kelimenin sorgulatılması yapılmaktadır. Yazım kurallarına uymak ve yazım yanlışına düşmek istemeyen kişilerden bazıları ‘’tahterevalli nasıl yazılır’’ sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, TDK’ye göre tahterevalli mi, tahteravalli mi olarak yazılır? İşte tahterevalli doğru yazılışı!

Tahterevalli Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Tahterevalli Mi, Tahtarevalli Mi?

Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar bölümünde yer alan ''tahterevalli nasıl yazılır'' sorusunun cevabı merak edilmektedir. Tereddüte düşen ve tahterevalli mi, tahteravalli mi diye düşünen kişiler cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımını buradan öğrenebilirler. Bunun yanı sıra daha birçok kelimenin doğru yazılışını sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

TAHTEREVALLİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''tahterevalli'' olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ''tahteravalli'' olarak hatalı yazılır. Yalıtım anlamına gelmektedir.

ÖRNEKLER

Kuzenler ile tahterevalli oynamaya gitmek için sabırsızlanıyorum.

Parka yapılan yeni tahterevalli çok eğlenceli.

Çocukluğumda tahterevalliden hiç vazgeçemiyordum.

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Tahterevalli Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Tahterevalli Mi, Tahtarevalli Mi?
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