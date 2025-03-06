Tahterevalli Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Tahterevalli Mi, Tahtarevalli Mi?

Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar bölümünde yer alan ''tahterevalli nasıl yazılır'' sorusunun cevabı merak edilmektedir. Tereddüte düşen ve tahterevalli mi, tahteravalli mi diye düşünen kişiler cümle içerisinde doğru ve yanlış yazımını buradan öğrenebilirler. Bunun yanı sıra daha birçok kelimenin doğru yazılışını sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

TAHTEREVALLİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''tahterevalli'' olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ''tahteravalli'' olarak hatalı yazılır. Yalıtım anlamına gelmektedir.

ÖRNEKLER

Kuzenler ile tahterevalli oynamaya gitmek için sabırsızlanıyorum.

Parka yapılan yeni tahterevalli çok eğlenceli.

Çocukluğumda tahterevalliden hiç vazgeçemiyordum.