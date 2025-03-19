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Giriş Tarihi: 19.3.2025 10:37 Son Güncelleme: 19.3.2025 10:37

Adamakıllı Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Adam Akıllı Mı Adamakıllı Mı?

Güncel hayatta sık sık kullandığımız kelimelerin doğru yazımlarını mutlaka bilmeliyiz, öyle ki hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemlidir. Bu noktada adamakıllı nasıl yazılır? TDK'ye göre adam akıllı mı adamakıllı mı sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. İşte adamakıllı kelimesinin doğru yazımı...

Adamakıllı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Adam Akıllı Mı Adamakıllı Mı?

Genelde bilinenin tersine bu kelimenin doğru yazımının adam akıllı olduğu sanılsa da kelimenin doğru yazımı adamakıllı olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre de adamakıllı kelimesi doğru yazım biçimidir. Türkçe'de çokça yanlış bilinen yazım hatası karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda örneklerle doğru yazım biçimini ifade edeceğiz.

DOĞRU ÖRNEK: Artık kendine gel, geç karşıma adamakıllı otur ondan sonra konuşalım.

YANLIŞ ÖRNEK: Seninle adam akıllı muhabbet edilmiyor, hemen saçmalıyorsun.

DOĞRU ÖRNEK: Uzun uzun konuştuk artık adamakıllı bir iş bulması gerektiğini de söyledim.

YANLIŞ ÖRNEK: Adam akıllı kişilerle birlikte gezmiyor, hep bir angarya peşinde.

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Adamakıllı Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Adam Akıllı Mı Adamakıllı Mı?
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