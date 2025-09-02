Limak Filarmoni Orkestrası’ndan Türkiye-Kolombiya barış konseri

Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere tanıtmak amacıyla kurulan ve 8'inci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, kültürler arasında köprü kurmaya devam ediyor. Geçen yıl ekim ayında Barselona'da verdiği görkemli konserle yurt dışına açılan orkestra, bu kez Türkiye-Kolombiya dostluğu için sahneye çıktı.

66. YILA ÖZEL KONSER

Kolombiya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 66'ncı yılı vesilesiyle düzenlenen barış konseri, başkent izleyicisinden büyük beğeni topladı. Kolombiya Büyükelçiliği iş birliği ile Şinasi Sahnesi'nde gerçekleşen konseri Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Danışmanı Volkan Bozkır'ın yanı sıra iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi.

GENİŞ REPERTUVAR

Türkiye-Kolombiya diplomatik ilişkileri çerçevesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen konserde, klasik müzik başyapıtları, halk ezgileri ve iki ülke müziğinden seçme eserler başkent izleyicisiyle buluştu. Bizet'nin Carmen Uvertürü ve Brahms'ın 3. Senfonisi gibi klasik eserlerin yanı sıra, Türk müziğinin sevilen ezgilerinden Üsküdar'a Gideriken (Kâtibim) ve Ferit Tüzün'ün Esintiler'i ile Kolombiya'nın unutulmaz melodileri La Pollera Colora, Colombia Tierra Querida ve Yo me llamo cumbia aynı sahnede yankılandı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

İki ülke arasında müzik aracılığıyla dostluk köprüleri kuran özel konserde, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano'nun orkestraya eşlik etmesiyle renkli görüntülere sahne oldu. 'Kolombiya-Türkiye Diplomatik İlişkileri ve Barış İçin Konser' başlığı altında düzenlenen etkinlik, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

ORKESTRA HAKKINDA

Çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle 2017'de Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, sanatseverleri müziğin birleştirici ve iyileştirici gücüyle buluşturuyor. Orkestra, 8 yıldır başarıyla sürdürdüğü konserlerin yanı sıra dijital projelerle de sanatseverlere ulaşıyor. Projelerine uluslararası bir boyut kazandıran Orkestra, operanın dünyaca ünlü isimleriyle aynı sahneyi paylaşıyor.