Kayseri’de festival rüzgârı esmeye devam ediyor

Kayseri'de sahne alan müzisyen İsmail Altunsaray ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin 4. gününde İsmail Altunsaray sazıyla, Serkan Çağrı klarnetiyle binlerce kişiyle buluştu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki konsere akın eden Kayserililer, zaman zaman hareketli türkülerle coşarken, bazı şarkılarda da duygulu anlar yaşadı. "Sen Benimsin", "Kesik Çayır", "Bahçe Duvarından Aştım" gibi sevilen türküleri seslendiren Altunsaray'a sahnede klarnetin büyük ustası Serkan Çağrı eşlik etti. Çağrı, Ferdi Tayfur'u anarak, merhum sanatçının "Ben de Özledim" ve "Emmoğlu" şarkılarında sergilediği solo performansıyla da büyük alkış aldı.