Kapadokya tarihi sil baştan

Göreme'deki kazılar tarihin akışını değiştirebilir. 2022 yılında trafiğe kapatılan Göreme Açık Hava Müzesi yolu üzerindeki yapılan kazılarda Kapadokya'nın tarihini 500 yıl daha geriye götüren kalıntılar ortaya çıktı. Kazı çalışmalarında 50'ye yakın mezar bulundu. Nevşehir'de Göreme-Ortahisar karayolundaki kazı çalışmalarında, alanın milattan sonra 5. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip olduğu ortaya çıktı. Nevşehir Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarda, kayaya oyulmuş mezarlar, yaşam alanları, kilerler ve yaklaşık 50 mezarın bulunduğu geniş bir nekropol alanı keşfedildi. Kazılarda ayrıca, geçmiş dönemlerde kullanılan mimari taşların daha sonraki yüzyıllarda mezar yapımında yeniden değerlendirildiği tespit edildi. Böylece bölgenin bilinen tarihi yüzlerce yıl daha geriye taşındı.