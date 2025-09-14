9 günlük Gastroantep coşkusu başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) başladı. Tarihi İpek Yolu üzerinde binlerce yıllık medeniyetleare ev sahipliği yapan Gaziantep, 9 günlük festival boyunca benzersiz mutfağıyla olduğu kadar kültür ve sanat etkinlikleriyle de öne çıkacak. Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan "Gaziantep dünyanın önemli marka şehirlerinden biri" derken Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep gastronomide kutup yıldızı oldu" ifadelerini kullandı.