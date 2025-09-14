Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri 9 günlük Gastroantep coşkusu başladı
Giriş Tarihi: 14.09.2025

9 günlük Gastroantep coşkusu başladı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
9 günlük Gastroantep coşkusu başladı
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) başladı. Tarihi İpek Yolu üzerinde binlerce yıllık medeniyetleare ev sahipliği yapan Gaziantep, 9 günlük festival boyunca benzersiz mutfağıyla olduğu kadar kültür ve sanat etkinlikleriyle de öne çıkacak. Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan "Gaziantep dünyanın önemli marka şehirlerinden biri" derken Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep gastronomide kutup yıldızı oldu" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
9 günlük Gastroantep coşkusu başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz