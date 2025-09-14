Ferdi Tayfur Müzesi açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılan Ferdi Tayfur Sanat Parkı ve Müzesi törenle açıldı. Sanatçının film afişlerinden yazdığı kitaplara, gitar ve sazından sahne kıyafetlerine kadar çok sayıda hatırasının yer aldığı merkezin açılışına Ferdi Tayfur'un ilk eşi Zeliha Turanbayburt, kız kardeşi Nafia Gözalıcı, çocukları Timur, Ferdi Taha, Tuğba ve Funda ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Zeliha Turanbayburt, "Onurluyum, çok mutluyum.

Sayın Devlet Bahçeli Bey bizleri ve Ferdi Tayfur hayranlarını çok sevindirdi" dedi. Ferdi Tayfur kızı Funda Doğrul da çok duygusal anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Biz babamızın adını onurla, gururla taşıdık. Babamızı her zaman baştacı eden Ferdicilere çok teşekkür ediyoruz. Biz kocaman bir aileyiz" ifadelerini kullandı. Elif Su Uludağ Mahallesi'nde 22 dönüm arazi üzerine inşa edilen merkezde; Ferdi Tayfur Sanat Müzesi, Emmioğlu Yazlık Sineması, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi, Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi, kafeteryalar, yürüyüş ve spor parkuru, 250 kişilik etkinlik alanı, çocuk parkı, biyofilik havuzlar, dinlenme alanları, çeşmeler, 800 kişilik amfitiyatro ve çok amaçlı salon yer alıyor.