4 bin 500 yıllık heykeller gün yüzüne çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış heykeller ortaya çıkarıldığını duyurdu. Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı yerleşimlerinden olan Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te yapılan kazılarda, günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen heykeller bulundu. Mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış bu eserler, dönemin dini ve kültürel hayatına dair yeni ipuçları ortaya koyuyor. Kazılarda ayrıca, bir yapının ortasındaki ocağın çevresinde yan yana dizili 7 insan biçimli kil heykel keşfedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından duyurduğu buluntularla ilgili yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldı. Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış heykeller ortaya çıkarıldı. Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli heykel, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor. Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor. Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı'nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor."