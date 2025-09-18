Lacivert, “Bağlarımız” söyleşisi ile Gaziantep’teydi

Konuşmasında son dönemlerde gençler arasında giderek artan cinsiyet tehlikesine anlatan Mustafa Akar, modern ideolojilerin aileye, fıtrata ve cinsiyete karşı başlattığı ideolojik saldırılara değindi.

Minika Dergileri Genel Yayın Yönetmeni Salih Zengin, konuşmasında çocukların ekran ve dijital dünya ile kurduğu ilişki karşısında ailelerin nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğinden bahsetti.

Eğitimci ve yazar Merve Gülcemal, çocuklara dini eğitimin hangi yaşlarda verilmesi gerektiğini anlattı.

Lacivert, 2025 yılında "Bağlarımız" isimli sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye'yi dolaşmaya devam edecek. Söyleşi serisi ilerleyen aylarda Diyarbakır ve Antalya'da devam edecek.