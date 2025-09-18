Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.09.2025 11:19 Son Güncelleme: 18.09.2025 11:21

Lacivert, “Bağlarımız” söyleşisi ile Gaziantep’teydi

Lacivert Dergi’nin “Bağlarımız” söyleşi serisinin dördüncü durağı Gaziantep oldu. 15 Eylül akşamı Gaziantep Devlet Tiyatrosu Şehitkamil Sahnesi’nde düzenlenen söyleşiye Lacivert Dergi Yayın Yönetmeni Mustafa Akar, Minika Dergileri Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Salih Zengin ile eğitimci-yazar Merve Gülcemal konuşmacı olarak katıldı. Aile, LGBT tehlikesi ve dijital çağın tehditleri üzerine yapılan konuşmalar yoğun ilgi gördü.

Konuşmasında son dönemlerde gençler arasında giderek artan cinsiyet tehlikesine anlatan Mustafa Akar, modern ideolojilerin aileye, fıtrata ve cinsiyete karşı başlattığı ideolojik saldırılara değindi.

Minika Dergileri Genel Yayın Yönetmeni Salih Zengin, konuşmasında çocukların ekran ve dijital dünya ile kurduğu ilişki karşısında ailelerin nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğinden bahsetti.

Eğitimci ve yazar Merve Gülcemal, çocuklara dini eğitimin hangi yaşlarda verilmesi gerektiğini anlattı.

Lacivert, 2025 yılında "Bağlarımız" isimli sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye'yi dolaşmaya devam edecek. Söyleşi serisi ilerleyen aylarda Diyarbakır ve Antalya'da devam edecek.

