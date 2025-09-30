Sinemaya 9 ayda 359 milyonluk destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür- sanat dünyasının her kademesini desteklemeye devam ediyor. Son çarpıcı veriler, sinema sektöründe kayıtlara geçti. Bakanlık tarafından, Türk sinemasına sağlanan destek tutarı 2024 yılında 284 milyon 141 bin lira iken, bu yıl destekler yaklaşık yüzde 27'lik artışla 359 milyon 424 bin Türk Lirası'na ulaştı. Bakanlık son olarak, uzun metraj, ortak yapım ve çekim sonrası türlerindeki 24 projeye toplam 142 milyon 400 bin lira destek sağladı.

Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu'nca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 9'ar adedini "ilk uzun metrajlı kurgu film yapım" ve "uzun metrajlı sinema film yapım", 4'ünü "ortak yapım" ve iki tanesini ise "çekim sonrası" türlerindeki projeler oluşturdu. Sinema Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu uyguladığı 80 liralık sinema şölenine ilgi ve katılım yoğun oldu. Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 'Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleşmekte olan ve sinema biletlerinin 1.500 salonda sadece 80 TL olduğu 27-28 Eylül Sinema Festivali'nde 1 milyon sınırına yaklaştık. Gişeler yoğun kuyruklara sahne oldu' dedi. Güven sinemaseverlerin kampanyanın sadece 2 gün ile sınırlandırılması karşısındaki tepkilerini haklı bularak, kampanyanın daha uzun soluklu olabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.