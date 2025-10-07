Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 7.10.2025

Türkiye’nin kültürel mirası için Icom kırmızı liste

Risk Altındaki Kültür Varlıkları Icom Kırmızı Listesi: Türkiye çalışmasının tanıtım programı Bodrum'da düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda yaptığı konuşmada kültür varlığı kaçakçılığına karşı Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı. Ersoy, "Kırmızı Liste'nin yalnızca Türkiye için değil, uluslararası toplum için de ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum" dedi. Son sekiz yılda 9 binden fazla kültür varlığımızın iade edilmesini sağladıklarını hatırlatan Ersoy, eserlerin köken ülke sınırları dışına çıkmadan korunmasının esas olduğunu vurguladı.
