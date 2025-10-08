Bu saatlerin eşi benzeri yok

Topkapı Sarayı, Osmanlı hanedanının dört asırlık görkemini yalnızca bir yönetim merkezi olarak değil, kültür ve sanatın yaşayan bir hazinesi olarak da gözler önüne seriyor. Sarayın İkinci Avlusu'ndaki Has Ahırlar bölümü, "Topkapı Sarayı'nda Zaman ve Sanat" temasıyla bir saat müzesine dönüştürüldü. Dünyada sayılı koleksiyonlar arasında yer alan 380 parçalık saat hazinesinin 300'ü, önümüzdeki günlerde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Müze, Osmanlı ve Avrupa saat sanatının seçkin örneklerini bir araya getiriyor. Her saatin kendine özgü hikâyesinin bulunduğu müze, zamanı ve sanatı bir arada yaşatan eşsiz bir yolculuk sunuyor. Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz'in zarif imzalarını taşıyan eserler, Sultan II. Abdülhamid'e armağan edilen Rus yapımı masa saati ve nadir cep saatleri, geçmişin zamanla örülmüş estetiğini gözler önüne seriyor. Türk saatçiliğine ayrılmış özel bölümde ise ustaların tüm eserleri ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

SAAT ATÖLYESİ VE CANLANDIRMALAR

Canlandırmalı atölyede ziyaretçiler, koleksiyondaki nadide parçaları, tamir aletlerini ve kurma anahtarlarını inceleyerek saat üretim ve bakım süreçlerini adeta zamanda yolculuk yapar gibi deneyimleyebilecek. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, koleksiyonun üç yıl süren titiz restorasyon süreciyle hazırlandığını ve 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan 380 saatlik koleksiyonun 300'ünün sergilendiğini belirtti.