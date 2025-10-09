Türkiye’nin en kapsamlı ‘Aile Festivali’ başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Aile Yılı" ilan edilen 2025'in en büyük buluşması için geri sayım başladı. Aile değerlerini güçlendirmek ve kuşaklar arası etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen Aile Festivali, 10-11-12 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul'un simgesi Yedikule Hisarı'nda kapılarını açıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve RTÜK'ün destekleriyle üç gün sürecek bu dev etkinlikte, 50 binden fazla katılımcının bir araya gelmesi bekleniyor.