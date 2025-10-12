İDOS sezonu açtı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO),2025– 2026 sanat sezonunu, önceki akşamı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkileyici bir konserle açtı. Orkestra, Ravel ve Brahms'ın başyapıtlarıyla, sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Orkestrayı İtalyan şef Antonio Pirolli yönetirken, gecenin solisti dünyaca ünlü Rus piyanist Nikolai Lugansky oldu. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, Maurice Ravel ile Johannes Brahms'ın büyüleyici müzikleriyle yeni sezonun ilk heyecanı yaşandı.