Palau Sanat Platformu: Genç yeteneklere yeni bir sahne! İstanbul’un kültür sanat hayatına yeni bir nefes geliyor

Kurucusu Hacer Pala, yıllar önce Güzel Sanatlar Lisesi'nde okurken küçük bir konser salonu bulmakta yaşadığı güçlükten ilhamla bu hayali gerçeğe dönüştürdü. "Viyana'da, Prag'da sanat hayatın bir parçasıydı. İstanbul'da da bu ruhu yaşatacak bir yer olmalıydı," diyor Pala. Palau'nun temellerinde işte bu inanç yatıyor.

Misyon: Sanatla Hayallere Alan Açmak

Palau Sanat Platformu'nun en temel misyonu, maddi imkânı olmayan genç müzisyenlere burs ve sahne desteği sunarak onların sanat yolculuğuna güç katmak. Bu amaçla Toplumsal Duyarlılık Projeleri Derneği (TDP) iş birliğiyle müzik eğitimi alan gençlere hem burs hem de konser imkânı sağlanacak.

Sabah Gazetesi ve Halkbank'ın katkılarıyla, her ay düzenlenecek tematik konserler ve sanat etkinlikleri, genç yeteneklerin sesini geniş kitlelere ulaştırırken, sanatın toplumsal gücünü de görünür kılacak.

"Palau'da sanat sadece izlenmez — yaşanır. Her notada, her kelimede bir gencin umudu yankılanır."

— Hacer Pala

Sanatın Kalbi Nişantaşı'nda Atacak

Sanat yönetmenliğini flüt sanatçısı Merve Başoğlu'nun üstlendiği konser programı; klasik müzik konserlerinden oda müziğine, resim sergilerinden sanatçı söyleşilerine kadar uzanan zengin bir içerikle hazırlandı.

Palau, geçmişin zarafetini bugünün enerjisiyle birleştirerek sanatı bir yaşam biçimine dönüştüren bir kültür köprüsü olmayı hedefliyor.

İlk Etkinlik Programı

Tarih: 18.11.2025

Yer: Palau Sanat Platformu – Nişantaşı

Konsept: "Genç Notalar – İlk Sahne"

Sanat Yönetmeni: Merve Başoğlu