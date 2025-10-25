Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.10.2025 15:40 Son Güncelleme: 25.10.2025 15:41

Janserey Nâlân Yıldız’dan Dijital Çağın Manifestosu: “Düşünüyorum Öyleyse Vurun!” ve Dünyada İlk Kez Yayınlanacak “Zihin Hakları Evrensel Bildirgesi”

“Zihnin son kalesini teslim edecek misin?” İşte çağımızın en tehlikeli sorusu. Janserey Nalân YILDIZ, son kitabı “Düşünüyorum Öyleyse Vurun! – Siperden Siber’e: Kodlanmış Gerçeklik” ile insanlığın bu görünmez savaşına ışık tutuyor. İnsanın dijital evrende kodlara, veri ağlarına ve yapay zekâ sistemlerine dönüşümünü çarpıcı biçimde analiz ediyor. Kitabında sadece bir teknolojik dönüşümü değil, zihinsel bir işgali incelen yazar nöral kolonizasyon, biyometrik savaş teknolojileri, algoritmik cemaatler, dijital mitolojiler ve veri ontolojisiyle örülü yeni “siber teoloji”nin anatomisini çıkarıyor. Eser, felsefe, sosyoloji ve etik arasında gezinen bir dijital çağ manifestosu; düşüncenin, duygunun ve kimliğin yeniden programlandığı bir dönemde insanın varoluş mücadelesine çağrı niteliğinde.

Yıldız, bu buluşmada yalnızca kitabını imzalamayacak; insanlık tarihinde ilk kez kaleme alınan "Zihin Hakları Evrensel Bildirgesi"ni de açıklayacak.

DÜNYADA İLK: ZİHİN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

Bu bildirge, yapay zekâ, nöroteknoloji ve dijital gözetim çağında bireyin zihinsel mahremiyetini, bilişsel özgürlüğünü ve düşünsel egemenliğini koruma amacıyla hazırlanmış ilk küresel etik metindir. "Zihin Hakları Evrensel Bildirgesi", yalnızca bir felsefi çağrı değil; aynı zamanda dijital çağın yeni "insan hakları beyannamesi". Janserey Nalân Yıldız bu metinle, "Zihinsel Direniş" kavramını küresel düşünce gündemine taşıyor.

KİTAP HAKKINDA

Kitap dört ana bölümden oluşuyor:

Zihinsel İşgalin Anatomisi: ANLATI

Dijital Savaşın Satır Başları: KOD

Dijital Çağın Teolojisi: KOD İNSAN

Zihinsel Direniş: Son Kod Bükücü

Kitap sonunda yer alan "Yeni Kavramlar ve Kodlanmış Gerçeklik Sözlüğü" "Kodun Ötesinde Düşünmek İçin Bir Atlas", dijital çağın zihinsel coğrafyasına yeni bir dil kazandırıyor.

Her bölüm, zihinsel manipülasyonun biçimlerini çözümlerken, sonunda "Zihin Haklarımızı Nasıl Koruyacağız?" sorusuna uzanan düşünsel bir savunma hattı kuruyor. Yıldız, kitabında "Düşünmek artık bir direniş eylemidir" diyerek, sadece okunan değil, yaşanan bir metin yaratıyor.

🎙 Etkinlik Bilgileri

Söyleşi & İmza Günü

Düşünüyorum Öyleyse Vurun!

(Kamer Yayınları –Kasım 2025)

🗓 1 Kasım 2025 Cumartesi – 17.00

📍 Ritz Carlton, Süzer Plaza Zero Wellness – Harbiye, İstanbul

📱 Instagram: @futursuzfuturist

Bu buluşma bir tanıtım değil, dijital çağda bilincini korumak isteyen herkes için zihinsel seferberlik çağrısıdır. İnsanın son kalesi olan zihnini savunmak isteyen herkese açık bir davet: "Alıcılarınızın ayarları ile oynamak isterseniz, bekleriz."

YAZAR HAKKINDA

Janserey Nalân YILDIZ

Hacettepe Üniversitesi Türkoloji ve İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Yıldız, akademik birikimini siyasal düşünce, edebi tarih, toplumsal analiz ve dijital çağ felsefesi alanlarına taşımıştır. Gazeteci ve televizyoncu geçmişinden gelen deneyimiyle güncel siyaset tartışmalarını fütürist bir bakış açısıyla ele alan Yıldız, medya sektörünün ardından kamuda basın müşaviri olarak görev yapmıştır. Fütürizm, anlatı savaşları ve zihin hakları üzerine özgün düşünce sistemleri geliştirmiştir.

Yıldız, "Fütürist Söyleşiler" dizileri ile Metaverse'den yapay zekâya uzanan geniş bir yelpazede uluslararası akademisyenlerle tartışmalar yürütmüştür.

📚 Kitapları

Erdemle Kırbaçlayan Kadın – Juliet (2006)

Haşhaşilerden Jön Masonlara – Sırra Kalem Basanlar (2014)

Işınla Beni Scotty! – Fütursuzca Fütüristim (2019)

Yıldızların Altında (2022)

Düşünüyorum Öyleyse Vurun! – Siperden Sibere: Kodlanmış Gerçeklik (2025)

@futursuzfuturist

Kamer Yayınları

