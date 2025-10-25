Janserey Nâlân Yıldız’dan Dijital Çağın Manifestosu: “Düşünüyorum Öyleyse Vurun!” ve Dünyada İlk Kez Yayınlanacak “Zihin Hakları Evrensel Bildirgesi”

Her bölüm, zihinsel manipülasyonun biçimlerini çözümlerken, sonunda "Zihin Haklarımızı Nasıl Koruyacağız?" sorusuna uzanan düşünsel bir savunma hattı kuruyor. Yıldız, kitabında "Düşünmek artık bir direniş eylemidir" diyerek, sadece okunan değil, yaşanan bir metin yaratıyor.

🎙 Etkinlik Bilgileri

Söyleşi & İmza Günü

Düşünüyorum Öyleyse Vurun!

(Kamer Yayınları –Kasım 2025)

🗓 1 Kasım 2025 Cumartesi – 17.00

📍 Ritz Carlton, Süzer Plaza Zero Wellness – Harbiye, İstanbul

Bu buluşma bir tanıtım değil, dijital çağda bilincini korumak isteyen herkes için zihinsel seferberlik çağrısıdır. İnsanın son kalesi olan zihnini savunmak isteyen herkese açık bir davet: "Alıcılarınızın ayarları ile oynamak isterseniz, bekleriz."

YAZAR HAKKINDA

Janserey Nalân YILDIZ

Hacettepe Üniversitesi Türkoloji ve İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Yıldız, akademik birikimini siyasal düşünce, edebi tarih, toplumsal analiz ve dijital çağ felsefesi alanlarına taşımıştır. Gazeteci ve televizyoncu geçmişinden gelen deneyimiyle güncel siyaset tartışmalarını fütürist bir bakış açısıyla ele alan Yıldız, medya sektörünün ardından kamuda basın müşaviri olarak görev yapmıştır. Fütürizm, anlatı savaşları ve zihin hakları üzerine özgün düşünce sistemleri geliştirmiştir.

Yıldız, "Fütürist Söyleşiler" dizileri ile Metaverse'den yapay zekâya uzanan geniş bir yelpazede uluslararası akademisyenlerle tartışmalar yürütmüştür.

📚 Kitapları

Erdemle Kırbaçlayan Kadın – Juliet (2006)

Haşhaşilerden Jön Masonlara – Sırra Kalem Basanlar (2014)

Işınla Beni Scotty! – Fütursuzca Fütüristim (2019)

Yıldızların Altında (2022)

Düşünüyorum Öyleyse Vurun! – Siperden Sibere: Kodlanmış Gerçeklik (2025)

