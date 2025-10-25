Janserey Nâlân Yıldız’dan Dijital Çağın Manifestosu: “Düşünüyorum Öyleyse Vurun!” ve Dünyada İlk Kez Yayınlanacak “Zihin Hakları Evrensel Bildirgesi”

Yıldız, bu buluşmada yalnızca kitabını imzalamayacak; insanlık tarihinde ilk kez kaleme alınan "Zihin Hakları Evrensel Bildirgesi"ni de açıklayacak.
DÜNYADA İLK: ZİHİN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
Bu bildirge, yapay zekâ, nöroteknoloji ve dijital gözetim çağında bireyin zihinsel mahremiyetini, bilişsel özgürlüğünü ve düşünsel egemenliğini koruma amacıyla hazırlanmış ilk küresel etik metindir. "Zihin Hakları Evrensel Bildirgesi", yalnızca bir felsefi çağrı değil; aynı zamanda dijital çağın yeni "insan hakları beyannamesi". Janserey Nalân Yıldız bu metinle, "Zihinsel Direniş" kavramını küresel düşünce gündemine taşıyor.
KİTAP HAKKINDA
Kitap dört ana bölümden oluşuyor:
Zihinsel İşgalin Anatomisi: ANLATI
Dijital Savaşın Satır Başları: KOD
Dijital Çağın Teolojisi: KOD İNSAN
Zihinsel Direniş: Son Kod Bükücü
Kitap sonunda yer alan "Yeni Kavramlar ve Kodlanmış Gerçeklik Sözlüğü" "Kodun Ötesinde Düşünmek İçin Bir Atlas", dijital çağın zihinsel coğrafyasına yeni bir dil kazandırıyor.
Her bölüm, zihinsel manipülasyonun biçimlerini çözümlerken, sonunda "Zihin Haklarımızı Nasıl Koruyacağız?" sorusuna uzanan düşünsel bir savunma hattı kuruyor. Yıldız, kitabında "Düşünmek artık bir direniş eylemidir" diyerek, sadece okunan değil, yaşanan bir metin yaratıyor.
🎙 Etkinlik Bilgileri
Söyleşi & İmza Günü
Düşünüyorum Öyleyse Vurun!
(Kamer Yayınları –Kasım 2025)
🗓 1 Kasım 2025 Cumartesi – 17.00
📍 Ritz Carlton, Süzer Plaza Zero Wellness – Harbiye, İstanbul
📱 Instagram: @futursuzfuturist
Bu buluşma bir tanıtım değil, dijital çağda bilincini korumak isteyen herkes için zihinsel seferberlik çağrısıdır. İnsanın son kalesi olan zihnini savunmak isteyen herkese açık bir davet: "Alıcılarınızın ayarları ile oynamak isterseniz, bekleriz."
YAZAR HAKKINDA
Janserey Nalân YILDIZ
Hacettepe Üniversitesi Türkoloji ve İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Yıldız, akademik birikimini siyasal düşünce, edebi tarih, toplumsal analiz ve dijital çağ felsefesi alanlarına taşımıştır. Gazeteci ve televizyoncu geçmişinden gelen deneyimiyle güncel siyaset tartışmalarını fütürist bir bakış açısıyla ele alan Yıldız, medya sektörünün ardından kamuda basın müşaviri olarak görev yapmıştır. Fütürizm, anlatı savaşları ve zihin hakları üzerine özgün düşünce sistemleri geliştirmiştir.
Yıldız, "Fütürist Söyleşiler" dizileri ile Metaverse'den yapay zekâya uzanan geniş bir yelpazede uluslararası akademisyenlerle tartışmalar yürütmüştür.
📚 Kitapları
Erdemle Kırbaçlayan Kadın – Juliet (2006)
Haşhaşilerden Jön Masonlara – Sırra Kalem Basanlar (2014)
Işınla Beni Scotty! – Fütursuzca Fütüristim (2019)
Yıldızların Altında (2022)
Düşünüyorum Öyleyse Vurun! – Siperden Sibere: Kodlanmış Gerçeklik (2025)
@futursuzfuturist
Kamer Yayınları