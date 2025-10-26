6 ülkeden 17 ressam bağımsızlığı yorumluyor

3. Cumhuriyet Yüzyılı Uluslararası Sanat Çalıştayı, bu yıl 'Sanatın Özgürlüğünde Bağımsızlık' temasıyla sanatseverleri bir araya getiriyor. Nutuk'un taşıdığı 'bağımsızlık' idealinden yola çıkan çalıştay, Cumhuriyet'in düşünsel mirasını sanatın özgür diliyle yeniden yorumluyor. Altı farklı ülkeden 17 ressamın katılımıyla gerçekleşecek bu özel etkinlikte her sanatçı, bağımsızlığı kendi kültürel ve sanatsal perspektifinden resmederek evrensel bir diyalog yaratacak. Zeytinburnu'ndaki tarihi kültür sanat merkezinde gerçekleşecek olan etkinlik 6 gün sürecek. 'Sanatın Özgürlüğünde Bağımsızlık' temalı 3. Cumhuriyet Yüzyılı Uluslararası Sanat Çalıştayı, 29 Ekim'de gerçekleşecek sergi ile Cumhuriyet coşkusunu sanata dönüştürerek bu topraklardan yükselen bağımsızlık çağrısını tüm dünyaya duyurmayı hedefliyor.