Kasımda tiyatro başkadır!

Maslak'ta yer alan kültür sanat mekanında eğlence kasım ayında da devam ediyor. 13 farklı tiyatro oyununun sahneleneceği mekan, açılışı 5 Kasım'da Terapi'yle yapacak. 7 ve 30 Kasım'da Kaynat Bakalım, 9 Kasım'da Sevgili Arsız Ölüm Dirmit ve 11 Kasım'da Aydınlıkevler seyirciyle buluşacak. 14 Kasım'da Baba, 18 Kasım'da Fora ve 19 Kasım'da Neyzen Tevfik- Hiç sahnelenecek. Öte yandan 9 Kasım'da başlayan ara tatilde ise Kadife Tavşan ve Alice, 11 Kasım'da da Ho Ho Ho Müzikali minik misafirler için sahnede olacak.