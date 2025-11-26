Akıldan Kalbe Moskova’daki “Elmas Kelebek" ödüllerinde 3 filmden biri olarak Türkiye’yi temsil edecek!

Sinema üretimi, kültürel çeşitlilik ve film endüstrisinin ortak geleceği temaları üzerine kurgulanan bu uluslararası platformda Türkiye'den Sinehane ve Üs Yapım'ın ortak yapımcıları olduğu Akıldan Kalbe filmi de yer alacak.



Sinehane, geçtiğimiz günlerde Selçuk Aydemir'in yönettiği Medeni Hâller filminin çekimlerini tamamladı, şimdi de hız kesmeden yine Selçuk Aydemir'in yönettiği Öp Elimi projesiyle sete çıkmaya hazırlanıyor.



Sinehane ve Üs Yapım'ın ortak yapımcısı olduğu, Özer Feyzioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Akıldan Kalbe" filminin yapımcılarından Süreyya Yaşar Önal ve başrol oyuncusu Kerem Alışık film gösterimleri ve programlara katılmak üzere Moskova'da bulunacaklar. Uluslararası sinema alanında dikkat çeken etkinliklerden biri olan Elmas Kelebek Ödülleri, 1 milyon ABD doları tutarındaki En İyi Film ödülü ile Avrasya sinemasının en yüksek bütçeli organizasyonlarından biri konumunda.

Etkinlik kapsamında 26 Kasım'da "Avrasya Sinema Sanatları Akademisi: Film Endüstrisinin Gelişimine Yeni Bir Bakış" başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Türkiye'nin Avrasya Sinema Sanatları Akademisi etkinliğine katılımı; ulusal sinema üretimindeki çeşitliliği uluslararası kamuoyuna duyurmak, film endüstrisinin geleceğine yönelik ortak çalışmalara katkı sunmak ve Türkiye sinemasının küresel görünürlüğünü artırmak açısından büyük önem taşıyor.