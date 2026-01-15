2025 yılının en beğenilen dergisi Vogue Türkiye oldu!

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen, Türkiye'nin en prestijli öğrenci ödülleri olan Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri'nde Vogue Türkiye, on binlerce üniversite öğrencisinin oylarıyla "2025 Yılında En Beğenilen Dergi" ödülüne layık görüldü. Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen törende, sanat, spor, medya ve iş dünyasından 42 farklı kategoride yılın öne çıkan isimleri ödüllerini alırken, gecenin en dikkat çeken anlarından biri Vogue Türkiye'nin gençlerin oylarıyla zirveye yerleşmesi oldu.

Vogue Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından "2025 Yılında En Beğenilen Dergi" seçildi!

Bu yıl yaklaşık 40 bin YTÜ öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen oylama, ödülün sektörel bir jüri yerine doğrudan okuyucu ve yeni nesil tarafından verilmesi açısından ayrı bir önem taşıyor. Vogue Türkiye, 2025 yılı boyunca ortaya koyduğu editoryal vizyonu, kültürel etkisi ve gençlerle kurduğu bağ sayesinde listenin en üst sırasında yer aldı.

Alp Kırşan'ın sunumuyla düzenlenen gecede ödülü kabul eden Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Akdoğan, konuşmasında derginin içerik ve üretim yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

"Vogue Türkiye'nin her yeni sayısını hazırlarken kendimize sorduğumuz bir soru var: Nasıl daha iyisini yaparız? Çünkü yeterli veya bitti demektense, yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. Ve bu yüzden, bazen son dakikada değiştirdiğimiz şeyler oluyor; bir görsel, bazen bir ifade. Ve çoğu zaman, kimsenin fark etmeyeceğini düşündüğümüz detaylar. Ama bugün burada olmak şunu gösteriyor: Sizler fark ediyorsunuz."

Akdoğan, Vogue Türkiye'nin arkasındaki emeğe de dikkat çekti:

"Her sayının ardında çok emek var. Uzun saatler, uykusuz geceler… Çünkü alanında Türkiye'de lider dergi olarak, biz her bir sayıyı büyük titizlik ve disiplinle ama o ilk günün heyecanıyla, amatör ruhuyla hazırlıyoruz. Ve görüyoruz ki, eğer yapılan iş gerçekten samimiyse, üzerine düşünülmüşse, duygudan ve tutkudan yükseliyorsa, karşılığını buluyor."

Ödülün Vogue Türkiye ekibi için taşıdığı anlamı ise şu sözlerle dile getirdi:

"Bu ödülü, okuyan, düşünen, sorgulayan, geleceği parlak pırıl pırıl gençlerden, sevgili Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden almak tarif edilemez bir onur bizim için. İşini özenle yapmanın değerini bu ödülle görünür kıldığınız, bu özeni takdir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz."

Tören, kırmızı halı seremonisi ve iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşirken, Vogue Türkiye bu ödülle birlikte 2025 yılını yalnızca sektörün değil, gençlerin de en çok sahiplendiği yayınlardan biri olarak kapattı.