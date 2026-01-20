Go Türkiye imzalı mini diziler 959,8 milyon izlenmeye ulaştı!

ANTALYA'NIN HİKAYESİ "HIDDEN LOVER" MİLYONLARA ULAŞTI

Antalya'da çekilen romantik komedi türündeki "Hidden Lover", 29 Kasım 2025'te YouTube'da yayımlandı. Antalya'nın doğal güzelliklerini ve şehir enerjisini romantik bir hikayeyle buluşturan yapım, reklam çalışmalarıyla 692 milyon gösterim, fragman ve bölümleriyle birlikte toplam 381,6 milyon izlenme elde etti.

Fragmanı 55 milyon, bölümleri ise 326,6 milyon izlenmeye ulaşan mini dizi; YouTube, TikTok ve Vkontakte gibi platformlar üzerinden geniş bir izleyici kitlesine erişerek Antalya'nın doğal ve kültürel değerlerini dünya çapında görünür kıldı.